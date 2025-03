Vaticano revela la primera imagen del Papa Francisco tras su hospitalización en el Hospital Gemelli

El Vaticano ha publicado la primera fotografía del Papa Francisco desde su hospitalización el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma. En la imagen, se le observa de espaldas, en una silla de ruedas y ataviado con una estola morada, mientras celebra la misa en la capilla de su apartamento en el hospital.

El Vaticano ha publicado la primera fotografía del Papa Francisco desde su hospitalización el 14 de febrero. / AP |

Su Santidad el Papa, de 88 años, ha sido hospitalizado debido a una neumonía bilateral y se encuentra recibiendo tratamiento. Su estado de salud es estable y continúa con terapias respiratorias y de movilidad. Aunque no se ha publicado un nuevo parte médico, se ha informado que ha pasado el día en oración, descanso y realizando algunas actividades.

En la fotografía, el Papa Francisco se encuentra en una silla de ruedas frente al altar, ataviado con vestiduras blancas y una estola morada durante la misa matutina. A pesar de que la imagen es lateral, no parece estar utilizando oxígeno. Al igual que en domingos anteriores, únicamente se compartió el texto del ángelus redactado por él.

The Holy See Press Office has released a picture of Pope Francis in prayer after concelebrating the Eucharist this morning. It's the first to be released since the Pope's hospitalisation on 14 February.



Photo © Holy See Press Office pic.twitter.com/U2vvzAI1gv

— Vatican News (@VaticanNews) March 16, 2025