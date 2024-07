Venden camisas con la imagen de Trump del atentado y causa polémica

La fotografía del exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, con la oreja sangrando y el puño en alto, rodeado de agentes del Servicio Secreto tras un intento de asesinato, ha generado gran consternación y debate.

Venden camisas del atentado de Donald Trump

La fotografía tomada por el fotógrafo de The Associated Press, Evan Vucci, se ha convertido en un fenómeno viral y ha sido reproducida en camisetas que se venden a precios reducidos en plataformas chinas, lo que ha suscitado un debate sobre cuestiones éticas y de derechos de autor en el ámbito del comercio global.

Comerciantes chinos han puesto a la venta camisetas con la imagen de Trump en plataformas en línea como Taobao y JD.com, tras el supuesto intento de asesinato en su contra el pasado fin de semana.

Las camisetas con lemas patrióticos se volvieron muy populares rápidamente. “Devolvamos la Grandeza a Estados Unidos” y “El Tiroteo Solo Me Fortaleció”.

China cuenta con una industria de comercio electrónico altamente competitiva que tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a las tendencias de consumo a nivel mundial. A pesar de que los productos estaban disponibles en cuestión de horas, la búsqueda de "camisetas de Trump" en JD y Taobao ya no arrojaba resultados para el lunes.

Las camisetas fueron rápidamente retiradas de las plataformas chinas, lo que ha suscitado interrogantes sobre censura y derechos de autor en China. El internet en este país, reconocido por su estricta censura, supervisa no solo el contenido político y social, sino también el comercio electrónico. Preocupaciones sobre derechos de autor surgieron después de las declaraciones de la vicepresidenta de comunicaciones corporativas de The Associated Press.

El gobierno chino controla estrictamente el contenido en línea, lo que pudo haber causado la retirada de camisetas. Además, el uso no autorizado de una imagen importante también pudo haber sido un motivo para eliminar los productos de las plataformas más populares.

