VIDEO: ¡Arath de la Torre no se va de La Casa de los Famosos!

Buenas noticias para los seguidores del Cuarto Mar, ya que luego de que parecía que se quedarían sin un integrante, finalmente Arath de la Torre decidió que permanecerá en La Casa de los Famosos, pese a las amenazas en su contra que recibió de Adrián Marcelo.

A lo largo de este lunes 2 de septiembre todo hacía indicar que el conductor del Programa Hoy renunciaría a seguir participando en el reality show, pues la advertencia que un día antes le lanzó el youtuber regiomontano respecto a que la próxima vez que se posicionara frente a él le recomendaba que sus hijos no vieran la televisión porque “van a ver a su padre recibir un golpe bajo”, lo había afectado bastante emocionalmente.

“Quiero que entiendan que la integridad y seguridad de mi familia está primero”, comentó Arath en tono de despedida, motivo que incluso en redes sociales provocó que se iniciara una campaña llamada ‘Nos vamos con Arath’, la cual se convirtió en tendencia número 1 a nivel mundial en la red social Twitter, ahora X.

Consecuencia también de ello, fans se manifestaron afuera de La Casa de los Famosos y hubo otros que decidieron cancelar su suscripción a Vix Premium, sistema de streaming que en los últimos días ha censurado las cámaras para que el público no vea todo lo que sucede dentro de la casa, pese a que en su promoción ofrecen acceso 24/7.

Finalmente, Arath de la Torre compartió con sus compañeros del Cuarto Mar (Mario Bezares, Karime, Gala Montes y Briggitte Bozzo) que después de una conversación con la producción del reality show, decidió permanecer en La Casa de los Famosos.

“Mi veredicto de saber si me quedo o me voy y quiero que sepan que me voy a quedar y no podemos echarnos para atrás. Que mis hijos vean, que uno pueda doblarse, pero no rendirse. No me van miedo sus amenazas”, comentó Arath mientras entre lágrimas sus compañeros lo abrazaban.

