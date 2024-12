Video: Captan el momento del desplome de un avión en Kazajistán con 67 personas a bordo

Un avión de Azerbaijan Airlines, que transportaba a 67 personas, se accidentó en el oeste de Kazajistán. Las autoridades han comunicado que hay más de 32 sobrevivientes. La aeronave, un Embraer 190, realizaba un vuelo de Bakú a Grozni.

"Según la información disponible, 32 personas sobrevivieron" al accidente, anunció la fiscalía general de Azerbaiyán.



El avión se estrelló cerca de Aktau, en la región occidental de Kazajistán, de acuerdo con el Ministerio de Situaciones de Emergencia. Imágenes proporcionadas por medios rusos documentan el momento del impacto y el incendio de gran magnitud que se produjo como consecuencia.

El avión, que resultó parcialmente calcinado y con la sección frontal devastada, se incendió como consecuencia del impacto. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajistán ha desplegado 150 rescatistas en el lugar de los hechos.

Azerbaijan Airlines ha comunicado que una aeronave con 62 pasajeros y 5 miembros de la tripulación llevó a cabo un aterrizaje de emergencia en las proximidades de Aktau. A bordo se encontraban ciudadanos de Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán y Rusia. Las causas del incidente aún no han sido determinadas. En un primer momento, la aerolínea indicó que se trató de una colisión con aves, pero posteriormente rectificó dicha información.

This video shows what happened in the minutes before the plane crash in Kazakhstan. The plane repeatedly went up and down before crashing. pic.twitter.com/dQ0H1c9R0R

