VIDEO: Christian Nodal coquetea con una fan en pleno concierto

Christian Nodal ha estado en el ojo del huracán últimamente por sus shows. En uno de ellos, invitó a Ángela Aguilar y a su cuñado, Leonardo Aguilar, al escenario, y eso ha dividido a sus fans. También se hizo notar cuando coqueteó con una fan en pleno concierto, y ella no dudó en contar su experiencia en TikTok. ¡Vaya drama!

¿Nodal coquetea con una fan?

En un reciente concierto, Christian Nodal sorprendió a una fan de TikTok llamada @ale..de_a. Mientras cantaba "Mujeres divinas", se acercó a ella, le dio un beso y le regaló su sombrero, creando un momento especial entre ambos.

"Me invitó a subir al escenario y me dio un abrazo", contó la fan. "Me dijo que era hermosa y que me quería ver bailar", comenta.

Después, la fan de Christian Nodal se grabó con el sombrero blanco del cantante, ¡estaba súper emocionada por la sorpresa de cumpleaños que le hicieron esa noche!

La situación ha suscitado comentarios y especulaciones sobre la relación de Nodal con su esposa, especialmente por la presencia de Ángela Aguilar en el evento.

Usuarios reaccionan al momento en que Nodal coquetea con fan

Como era de esperar, el momento ha estado dando de qué hablar en las redes sociales y la gente no tardó en dejar sus comentarios.

Soy yo o el Christian nodal le dio un beso al sombrero antes de aventarlo"

"¡Ay Cristhian! ¿Por qué eres tan coqueto?"

"Amiga todo Latinoamérica te respalda y te apoya"

"Tienes una misión hermosa"

"Le gustaste"

"Hermana ya sabes qué hacer. Todo México te apoya"

"Tienes el respaldo de dos naciones México y Argentina"

"¡¡Estamos con vos desde Argentina!!"

