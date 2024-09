VIDEO: Karime, primera finalista de La Casa de los Famosos, pese a supuesta trampa de producción

Se acerca la definición de La Casa de los Famosos y ya se conoce quién es la primera finalista, se trata de Karime, quien durante una prueba tuvo la suerte de sacarse el boleto dorado para hacerse de un lugar en la Gran Final, misma que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de septiembre.

Ya únicamente quedan seis participantes en el reality show de Televisa, los cinco habitantes originales del Cuarto Mar: Mario Bezares, Arath de la Torre, Karime, Gala Montes y Briggitte, además de Agustín Fernández, quien es el único habitante que sigue en el juego del Cuarto Tierra.

Fue durante la noche del lunes que en lugar de llevarse a cabo la tradicional prueba para definir al líder de la casa, se realizó una dinámica espacial basada en la suerte para definir quién sería el primer habitante finalista y para la cual la conductora Galilea Montijo ingresó a la casa.

En esta ocasión los seis habitantes tenían que elegir una caja de determinado color y número, y si dentro de ella había un objeto que representaba un meteorito, avanzaban a la siguiente ronda. Arath de la Torre, Gala Montes y Brigitte fueron los primeros tres eliminados.

¿La producción de La Casa de los Famosos quería que ganara Agustín?

Sin embargo, la polémica llegó cuando únicamente quedaban tres participantes, pues aunque se supone que la prueba era de suerte, público en redes sociales y habitantes de La Casa de los Famosos en la primera temporada como Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Nicola sugirieron que Agustín tomaba las cajas más cercanas a él, como si tuviera una indicación de la producción para hacerlo así.

Pero cuando Galilea les pidió tomar una caja amarilla, Agustín al parecer cometió un error, ya que desde que la tomó hizo gesticulaciones y mostró una actitud de derrota, como si ya supiera que en esa caja no habría meteorito, algo que se confirmó luego de que Karime y Mayito sí encontraran un objeto en su caja, y no así el argentino.

“¿Qué significa que Agustín se llevó la mano a la frente cabizbaja, antes de poner el maletín sobre la plataforma, cruza los brazos y se apoya sobre ellos?”, “Se supone que no sabía en qué caja estaba el meteorito”; “Está mega arreglado, por eso el orden de las pelotas al comienzo para ubicar frente de Agustín todas las que tienen meteorito”; “Aquí se ve claramente que Galilea y la producción iban a salir con una gatada, pero Agustín se equivoco de caja”, son algunos comentarios que se leen en redes, acompañados de clips que confirman la extraña reacción de Agustín al tomar su caja, pese a no saber si traía o no el meteorito, supuestamente.

Al final, Karime y Mario Bezares se jugaron el convertirse en el primer habitante finalista, sonriéndole la suerte a la exintegrante de Acapulco Shore, quien para las nominaciones del miércoles quedó inmune.

#AgustínFernández queda eliminado de esta ronda, y ya no podrá pasar directamente a la final #LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX pic.twitter.com/rYClv9IVEc — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 17, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Adrián Marcelo manda amenaza a Televisa? Esto fue lo que dijo