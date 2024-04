VIDEO: La candidata del PRD por el Distrito 20 de la CDMX se puso nerviosa durante el debate

El lunes se iniciaron los debates entre los candidatos de las coaliciones "Sigamos haciendo historia" y "Va X la Ciudad de México", así como los candidatos independientes, para las 16 alcaldías y las 33 diputaciones de la Ciudad de México que serán elegidas el 2 de junio.

Se realizarán debates a los cargos de elección popular en Grupo MVS Net y se transmitirán en YouTube y en televisión abierta. Habrá dos debates diarios, uno para los candidatos a diputaciones y otro para los aspirantes a alcaldías. El debate de diputaciones será a las 15:00 horas y el de alcaldías a las 17:00 horas.

Candidata del PRD se pone nerviosa durante debate

Hoy, 16 de abril, se inició a las 15:00 horas la candidatura al Distrito 20. En los debates de 90 minutos, los candidatos presentarán sus propuestas para gobernar demarcaciones o impulsar iniciativas en el Congreso local.

En momentos de estrés y tensión crítica, es común que uno mismo se traicione. En las elecciones del 2024, la candidata Nadia Elizabeth Macias Leone del PRD CDMX perdió los nervios durante un debate y recibió numerosas críticas.

En el debate chilango organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la candidata del PRD participó como aspirante a diputada por el Distrito 20 de Cuajimalpa de Morelos.

Nadia Macias candidata del PRD se queda en silencio durante segundos

La moderadora anunció el tema de discusión como "Transparencia y Buen Gobierno" y otorgó a Nadia Macías un minuto para presentar su punto de vista. Sin embargo, la candidata del partido PRD permaneció en silencio. A pesar de los esfuerzos de la conductora por incitarla a hablar, la joven no emitió palabra alguna durante más de 30 segundos.

Tal como se puede apreciar en el video, uno de los compañeros de Nadia Macías se acercó para brindarle un abrazo en muestra de apoyo. Durante su "intervención", Macías apenas pronunció 10 palabras en el transcurso de un minuto. Por último, el segundo moderador del debate indicó que su tiempo había concluido.

Por consiguiente, en las redes sociales se filtró el video del debate y los comentarios no se hicieron esperar. En la publicación se pueden leer comentarios como: "Evidencia de que los candidatos no son reales y son títeres de otros que trabajan en las sombras.", “Que pena nuestros políticos”, “eso no es nerviosismo, es falta de preparación”,“cómo perder un debate y tu carrera política en menos de un minuto“, "Cuando tienes exposición y no has estudiado." entre otros.

¿Qué va en juego esté 2 de junio?

En las elecciones de 2024 en México, se competirán por un total de 629 cargos federales y 19,738 a nivel local. A nivel federal, se elegirán la Presidencia de la República, 500 representantes para la Cámara de Diputados y 128 para la Cámara de Senadores. A nivel local, se votará por gubernaturas y la jefatura de Gobierno en varias entidades. Según el INE, el padrón electoral está compuesto por 99 millones 754 mil 112 ciudadanos, de los cuales 97 millones 782 mil 429 tienen credencial para votar válida.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: