Video: Lilly Téllez explotó en contra de Fernández Noroña y lo llamó 'Diputado Changoléon'

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, confrontó al diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña durante un debate en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde lo llamó 'Changoleón'.

"Quiero confirmar que el diputado changoleón me está escuchando. Por favor explíquele al diputado changoleón que vino a meterse a esta cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. Póngame atención changoleón porque ustedes son el brazo político del crimen organizado", expresó.

Esto provocó que el diputado federal del PT le pidiera a la Mesa Directiva que no permitieran ese tipo de lenguaje, y posteriormente la acusó de racista y clasista por utilizar el apodo de una persona que no tiene hogar.

La senadora @LillyTellez le llama Changoleón al diputado Gerardo Fernández Noroña. pic.twitter.com/NdalQlKE2z — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) May 31, 2022

"Si fuese a la inversa yo sería acusado de violencia política de género. A mí me parece que usar además a un indigente para tratar de insultar a un legislador no sólo muestra racismo y clasismo, sino también una falta de educación", contestó

Tras contestarle a Téllez, Fernández Noroña fue retado a una pelea por el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Zamora Gastelúm, quien aseguró que así se defiende a las mujeres en Sinaloa.

"Si alguien trae la sangre muy caliente. Yo me apuntó y los arreglamos como quiera que se tenga que arreglar... Cómo quiera, cómo usted guste. El que se ponga hablarle así a una señora senadora la verdad me da pena y a nosotros en Sinaloa nos enseñaron a proteger a las mujeres. Adelante, chavalón, se vale, y si quiere con una mano atrás para que no digan que la edad, se vale… eso ayuda a sacar las tensiones, puede ser con guantes y con careta", indicó.

