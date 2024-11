VIDEO: Marilyn Cote, la abogada viral, dice tener todos sus títulos hasta el de psicóloga

En las redes sociales se comenzó a viralizar el caso de Marilyn Cote, una mujer que es abogada de profesión, pero que ejerce como psiquiatra, hecho que se puso en duda.

Las críticas hacia ella comenzaron a circular en un video y la empezaron a llamar charlatán e incluso le clausuraron, en Puebla, su consultorio donde ofrecía curarte de la depresión en siete días.

Abogada se defiende de ataques

En entrevista para 24 horas Puebla, la abogada empezó por aclarar que no le han clausurado su consultorio solo que la visitó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para hacerle un llamado a que presentara sus papeles.

“Si lo saben el procedimiento que lleva Cofepris es, obviamente primero revisar, pero no te cierran definitivamente si no tienen una razón para hacerlo. Ellos no cerraron el consultorio, simplemente nos instaron a presentar toda la documentación”, declaró.

Marilyn Cote dijo que está viviendo un ataque virtual de unos cuantos, pues ella cuenta con todo los documentos para ejercer la psiquiatría y por eso fue que la visitó Cofepris.

“Regresan por toda la sarta de quejas y que tienen que darle el derecho de credibilidad a la ‘comunidad’, pero realmente no hubo ningún inconveniente ni hubo ningún delito”, expuso

Tiene documentación en regla

Al cuestionarla sobre que sí es una charlatán, la mujer reconoce que como abogada no trabaja y para que quede claro presentará toda su documentación en regla ante las autoridades.

“Y tendré que verlo con mis abogados, independientemente de que sea abogada, llevo muchos años dedicando a la medicina y no estoy ejerciendo como abogada... Yo cuento con todos los títulos que presentaré ante la autoridad y de los cuales ellos tienen conocimiento y que son totalmente reales”, finalizó.

¡Entrevista Exclusiva! Después de que Cofepris clausurara su consultorio, Marilyn Cote aseguró en entrevista para 24 Horas, que ella está siendo víctima de acoso cibernético y que realizará las denuncias correspondientes ante la @FiscaliaPuebla pic.twitter.com/lZMWaSieXQ — 24 Horas Puebla. El Diario sin Límites (@24HorasPuebla) November 8, 2024

