VIDEO: Natanael Cano le tira celular a fan; lo comparan con Bad Bunny

Ahora que Natanael Cano se presentó en Los Mochis, Sinaloa, el público se entregó a su música y la euforia de la gente llegó a tanto que una seguidora se subió al escenario para poder abrazarlo.

En un video que está circulando en redes sociales, se aprecia a la chica que burla a los elementos de seguridad y llega sin ningún problema con el cantante.

Natanael abraza a seguidora

Sin poner resistencia, Natanael Cano se deja querer por la fan a pesar de que los de seguridad la tratan de separar del cantante. Incluso la mujer logra darle un beso al artista de corridos tumbados.

Pero no solo quería estar cerca de él, la mujer deseaba llevarse un recuerdo de por vida al buscar una selfie, pero ya le fue complicado porque los guaruras la mantenían alejada.

Manda a volar el celular

Pero su habilidad hizo que se acercara de nuevo al cantante, pero fue cuando éste, de un manotazo, le manda su celular directo al suelo para seguir con su concierto.

Esta acción fue muy criticada en las redes sociales donde lo compararon con Bad Bunny que ha hecho la acción de aventar los teléfonos de los seguidores cuando le piden una foto.

“Qué mamón el Nata”, “Cómo se le ocurre a Nata…”, “Este wey se olvidó de lo que me pasó a Bad Bunny”, “Todavía que por la gente vive y le tira su celular” y “A mi me gusta Nata, pero aquí si se pasó”, fueron las críticas mientras otros piensan que no fue intencional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SASHA SOKOL AGUANTA DESGASTE EN DENUNCIA CONTRA LUIS DE LLANO POR ABUSO SEXUAL