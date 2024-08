VIDEO. Pelea en La Casa de los Famosos: Adrián Marcelo se burla de la depresión de Gala Montes

La segunda temporada de La Casa de los Famosos ya vivió su primera gran pelea, luego de que el youtuber Adrián Marcelo discutió con la actriz Gala Montes, criticándola por usar su depresión como estrategia de juego, según sus palabras.

Todo comenzó cuando el cuarto mar (Gala Montes, Arath de la Torre, Mario Bezares, Karime Pindter y Briggitte Bozzo) expulsaron del dormitorio al cantante cubano Sian, toda vez que éste decidió jugar para el equipo tierra.

Esta situación provocó reclamos entre los integrantes de ambos cuartos, alcanzando su punto máximo cuando Adrián Marcelo arremetió contra Gala Montes diciéndole: “Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga. Tu no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan weyes que les receten cosas.

“Entraste a un juego deprimida. ¿En serio? ¿Con diagnóstico? Huevos sería que te veas al espejo y te soportes. No te aguantas”, comentó el también conductor, quien esta semana se convirtió en el líder de la casa, por lo que tiene inmunidad en las nominaciones.

Por su parte Gala Montes trató de defenderse reprochándole al infuencer regiomontano que se aproveche de un problema de salud para atacarla.

“Qué feo que te aproveches de algo así. Yo tengo el mismo derecho y capacidad de estar aquí. No me vas a hacer sentir mal. Crees que es un juego? Pobrecito si crees que es una actuación Tu sabes perfectamente y vas y pones el dedo en la llaga a una persona que está deprimida”, mencionó la actriz.

El ejemplo de un hombre misogino, manipulador, obsesivo, acosador, grosero, sin valores ni moral. ADRIAN MARCELO, señores. GALA MONTES SE DEFENDIÓ A ELLA MISMA Y A SU AMIGA CON TODO, LO MEJOR. #LCDLFMX #LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamosoMx pic.twitter.com/Wh2UNufWun — (@urtypaqueen) August 6, 2024

Mario Bezares también se peleó en La Casa de los Famosos

Al mismo tiempo, otros dos participantes de La Casa de los Famosos que discutieron fueron Mario Bezares y el propio Sian Chiong, quien retó al conductor mexicano a golpearlo, luego de que intercambiaron insultos y señalamientos por no hacer tareas dentro de la casa.

“He tratado de cantar canciones contigo, te he preguntado de tus programas, he tratado de conectar... ¿Tú crees que es cortés decirme Cenicienta?”, dijo Sian, a lo que Bezares respondió: “¿Tú crees que soy un huev&n? Te voy a dar una pinch& bitácora para que sepas qué es lo que voy a hacer. ¿Tú crees que te voy a tocar? No seas tonto. Nada más andas de pinch& barbero con todo mundo. ¿A ver quién te quiere?”.

