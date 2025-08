VIDEO: ¿Qué dijo Loret de Mola tras la liberación de Israel Vallarta?

Israel Vallarta fue liberado después de permanecer casi dos décadas en prisión preventiva por su presunta participación en la banda de secuestradores "Los Zodiaco", caso que también involucró a la ciudadana francesa Florence Cassez.

El caso, ampliamente cuestionado por violaciones al debido proceso, adquirió notoriedad nacional e internacional tras un montaje televisivo transmitido en vivo en 2005 por Televisa, donde se escenificó su detención. La transmisión fue conducida por el entonces periodista de la televisora, Carlos Loret de Mola.

A pocos días de recuperar su libertad, Vallarta declaró ante medios que espera que Loret lo invite a su espacio para sostener un careo público:

“Sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto, ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer”

¿Qué ha dicho Loret de Mola sobre Israel Vallarta?

Durante una audiencia judicial realizada el 27 de octubre de 2020, el periodista Carlos Loret de Mola reconoció que cometió un error al no identificar que la transmisión de la supuesta detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, en la que participó en 2005, se trataba de un montaje. Sin embargo, negó de forma tajante haberlo organizado, colaborado o sido cómplice del operativo armado por las autoridades.

En su declaración, Loret sostuvo que ha ofrecido disculpas públicas desde hace más de 15 años y calificó como injustas las críticas sistemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo cercano, quienes —dijo— han utilizado este caso para desacreditarlo políticamente.

Posteriormente, en una comparecencia del 12 de julio de 2021, Loret señaló que otros exintegrantes de su equipo informativo, como Laura Barranco y Juan Manuel Magaña, también han declarado ante la autoridad que en su momento no detectaron el montaje.

Además, enfatizó que no existe evidencia ni testimonio alguno que lo vincule como cómplice o participante directo en los hechos, y reiteró que, si bien asume la omisión periodística, no acepta ser señalado como responsable del engaño mediático orquestado por funcionarios del gobierno federal de ese entonces.

En un video reciente compartido en la red social X por la cuenta @catrina_nortena, Carlos Loret de Mola, menciona que se tomará unas vacaciones. Aunque no especifica fechas ni motivos, varios usuarios en redes interpretaron el anuncio como un intento de evadir el tema tras la liberación de Israel Vallarta.

Las reacciones no se hicieron esperar: algunas publicaciones lo calificaron como “cobarde” y lo acusaron de buscar esconderse para no enfrentar públicamente las declaraciones de Vallarta. Otros, en cambio, lo defendieron señalando que Loret ha abordado el tema en diversas ocasiones y que no tiene por qué responder a cada señalamiento personal.

La mención de un descanso personal, en este contexto, avivó el debate digital sobre su papel en el caso y la posibilidad de un encuentro cara a cara con Vallarta, quien ya expresó su disposición para hablar públicamente con el periodista.

