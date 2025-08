Israel Vallarta se va directo contra Loret de Mola: “En tu programa o dónde gustes”

Israel Vallarta, liberado este viernes 1 de agosto tras casi dos décadas preso sin sentencia, no esperó para enviar un mensaje frontal al periodista Carlos Loret de Mola, quien participó en el montaje televisivo que lo vinculó con una banda de secuestradores en 2005. El caso fue ampliamente cuestionado y se convirtió en uno de los escándalos más sonados del sistema judicial mexicano.

“Ya nos veremos Carlos, ya platicaremos”, advirtió en un video que circula en redes sociales. “No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso, tú sabes bien por qué saliste de Televisa, y tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente”.

Israel Vallarta advierte que en los próximos días contará su verdad / X: @Pajaropolitico|

“ En tu programa o donde gustes ”

Sin rencor pero con firmeza, Vallarta pidió un espacio en el programa de Loret de Mola para retomar lo que él describe como una conversación pendiente desde hace años. “Y sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto, ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer”.

Agregó que existen pláticas inconclusas desde los tiempos en que su detención fue grabada como parte del montaje, “que sabía que no fueron al aire”, y otras ante el juez que nunca se concretaron.

“En el programa de otra persona, si alguien del medio o los medios de comunicación se anima a invitarlo a él, invitarme a mí, también vamos a un terreno neutral sin problemas, Carlos Loret de Mola, aquí estoy, no te deseo nada malo, te deseo bendiciones de corazón y creo que es justo que platiquemos, me debes una plática, me debes una explicación”, concluyó.

Carlos Loret de Mola pasó 'en vivo' cuando capturan a Vallarta / FB: @LoretCarlos|

Israel Vallarta es un hombre libre

Tras ser señalado desde diciembre de 2005 por presunta participación en delincuencia organizada y secuestro, Vallarta fue liberado del Penal del Altiplano luego de que un fallo lo absolviera. Durante años, su detención fue símbolo de la fabricación de culpables, vinculada al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

“Antes que nada, a ustedes, a todos su auditorio y el pueblo mexicano, gracias. Gracias porque no creyeron todas las ‘verdades ocultas’ que hicieron creer aquellos gobiernos pasados, y sin hacer ‘politismo’ (sic) ni politiquerías”, declaró ante medios tras salir del penal.

Ahora los dos principales implicados están libres tras varios años presos / Redes Sociales|

“Yo sabía que la verdad se iba a imponer tarde o temprano”, añadió con convicción.

Vallarta, quien fue detenido junto con Florence Cassez en el ahora infame montaje televisado, advirtió: “Se van a enterar de muchas verdades”, dejando entrever que dará más declaraciones en los próximos días. A casi 20 años de su aprehensión, el caso Vallarta se reescribe ahora desde la libertad… y con cuentas pendientes.

