VIDEO: Reportan motín en Centro de Reinserción de Tabasco

Este jueves 19 de diciembre Villahermosa, Tabasco amaneció con un ambiente violento, luego de que se registró un motín al interior del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET), mientras que también hubo incendios en diferentes partes de la ciudad.

De acuerdo a los primeros reportes, fue durante la madrugada que internos comenzaron la revuelta en las instalaciones del CRESET, quemando colchones y diferentes objetos, como incluso se puede ver en videos que circulan en redes sociales.

Aún no se tiene claro el motivo de este motín, lo que sí se sabe es que hasta el Centro de Reinserción llegaron elementos de Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, a quien los reclusos acusaron de quererlos atacar.

Se reportó un motín durante las primeras horas de este jueves en el penal de Villahermosa, Tabasco. Redes sociales pic.twitter.com/ogMGQQqAtB — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 19, 2024

“Nos encontramos en el CRESET de Villahermosa, estamos siendo atacados por la misma autoridad, la Guardia Nacional, nos están disparando” y “Nos están matando, nos están matando acá en el reclusorio, familia vengan a ayudarnos. El gobierno de May, de Víctor Hugo Chávez, están matando a la gente del reclusorio”, son algunas frases de reclusos que se pueden escuchar en videos grabados desde el penal y que se han vuelto virales en redes sociales.

A la par, afuera del CRESET se presentaron familiares de los internos exigiendo una respuesta a lo que estaba sucediendo adentro. “¿Las ambulancias para qué son? No nos quieran ver la cara. Si hay ambulancia es porque hay algo ahí adentro. Hay heridos, muertos también, porque no son gente de la Guardia (Nacional) ni del Ejército que está allá dentro y lo saben, por eso no entran”, dijo una familiar de un interno en un video que circula en redes, mientras bloqueaban la carretera federal Villahermosa – Frontera.

De igual manera, hubo otros hechos violentos en Villahermosa, ya que se reportó el incendio provocado de varios autos en diferentes partes de la ciudad, así como una tienda Oxxo que quedó en llamas por fuego provocado.

Personal de la Fiscalía de Tabasco organiza a familiares de internos para que ingresen al CERESO y corroboren que el motín ya está controlado. pic.twitter.com/hsOZ1rpsZf — NMás (@nmas) December 19, 2024

El saldo preliminar y no oficial de todos estos actos violentos en Tabasco es de dos personas fallecidas, aunque se desconoce sus identidades y si fueron parte del motín en el Centro de Reinserción.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: ¡Estrenan tráiler de nueva película de Superman!