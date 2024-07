VIDEO: Trabajadores de limpieza salen a trabajar usando vestidos rosas y se viralizan

Dos trabajadores de limpieza se volvieron virales en redes sociales al realizar sus actividades utilizando vestidos rosas, provocando risas entre los internautas. Su forma poco común de trabajar como recolectores de basura llamó la atención y recibieron aplausos por su divertida forma de laborar.

Trabajadores de limpieza con vestidos rosa

Un video viral en TikTok mostró a un trabajador de limpieza bailando hacia un camión de basura con un vestido rosa satinado, pantalones de mezclilla, una camiseta blanca y una gorra azul, luciendo feliz y emocionado.

Junto al camión de basura estaba el otro empleado de limpieza, vestido también con un uniforme rosa. Se encargaba de supervisar las bolsas de basura que la gente le entregaba.

Trabajadores se vuelven viral y reaccionan las redes

El video corto de 13 segundos ya tiene dos millones de reproducciones, más de 300 mil me gusta, 3,414 comentarios y fue guardado en 17.5 mil ocasiones. Aquí están algunas de las reacciones:

Mi papá cumpliendo quince años de haberme abandonado".

"Póngale la de me puse linda para verte".

"Sólo quisiera ser uno de ellos, hablar con ellos y salir a tomar algo...".



"Él no lleva el niño dentro, él lleva una quinceañera adentro. Buena actitud, darle con todo".

"Quiero ser su amiga, ja, ja, ja. Deben ser bien chistosos".

"Esos vatos no les baja la moral nada ese trabajo no es fácil y aún así no pierden el buen humor".

Son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video compartido en TikTok.

