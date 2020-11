Video: Vendedor ofreció tamales a agente fronterizo de EU

La comida mexicana no conoce fronteras, así lo comprobó un agente fronterizo de Estados Unidos que fue captado comprando tamales a un vendedor mexicano a través de la valla que divide a ambos países.

Del lado mexicano se encontraba el comerciante, quien para convencer al elemento de la Border Patrol lo invitó a probar primero el alimento antes de pagárselo.

"Tómalo. Si no te gusta, no me lo pagas. Pruébalo primero", le insiste el tamalero, quien después de convencer a su cliente le cobra un dólar, como equivalente a los 20 pesos que cuesta el producto.

Completada la transacción, ambos continuan con su camino para realizar sus labores de vigilancia, en el caso del agente estadounidense, y de venta para el comerciante mexicano.

A pesar de los muros que puedan separar naciones y las políticas que puedan impedir el paso de migrantes, la comida encuentra un lugar para unir a las personas, sin importar su nacionalidad, raza o credo.

