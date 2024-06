¡Wallace y Gromit están de regreso en un nuevo especial!

Esta será el regreso del icónico dúo desde su última obra en 2008

El especial de 70 minutos verá el regreso de Feathers McGraw, el icónico pingüino supervillano que apareció por primera vez en 'The Wrong Pants' de 1993 .

El creador de Wallace & Gromit, Nick Park , dice: "Hacía más de una década que tenía la idea de hacer una película sobre gnomos de jardín que se volvían malos, pero nunca pude entender qué los hacía malos.

Se me ocurrió que el sencillo La pregunta más frecuente que recibo cuando me encuentro con los fanáticos es: ¿Volverá alguna vez el pingüino Feathers McGraw, el antagonista original de Wallace y Gromit de The Wrong Pants hace 30 años? Nos hemos divertido trayéndolo de regreso en calidad de cameo, pero ahora, tres décadas después. , sentí que era el momento adecuado.

FEATHERS MCGRAW RETURNS Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl is coming soon! pic.twitter.com/sRbdIsmal8 — Netflix (@netflix) June 7, 2024

¿De qué tratará ‘Vengeance Most Fowl’?

La trama del nuevo especial se describe de la siguiente manera: " Vengeance Most Fowl ve la creciente preocupación de Gromit a medida que Wallace se vuelve demasiado dependiente de sus inventos, lo que se justifica cuando Wallace inventa un 'gnomo inteligente' que parece desarrollar una mente malvada propia. . ¿Pero quién o qué podría ser la causa?

A medida que los acontecimientos comienzan a salirse de control, le corresponde a Gromit dejar de lado sus escrúpulos y luchar contra fuerzas siniestras, ¡o es posible que Wallace nunca vuelva a inventar!

