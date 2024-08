Werevertumorro enfrenta críticas por sus comentarios sobre Briggitte y Gala, le recuerdan infidelidad a Fernanda Blaz

Gala Montes y Brigitte Bozo, participantes de "La Casa de los Famosos México", recibieron apoyo de sus seguidores tras un comentario de Werevertumorro en redes sociales. El youtuber enfrentó críticas, y muchos usuarios le recordaron la controversia por la infidelidad de su expareja, Fernanda Blaz.

Werevertumorro lo tunden en redes sociales

El influencer compartió en su cuenta de X un comentario sobre un momento de las actrices en un programa. Sin embargo, los fanáticos respondieron con críticas hacia Werevertumorro, recordando su infidelidad con Fernanda Blaz y una supuesta deuda tras su ruptura. “Manden un carrito pa’ decirle a Briggitte y a Gala que dejen de hacer acentos. Paro”

Manden un carrito pa decirle a Briggiette y a Gala que dejen de hacer acentos. Paro. — GABO MONTIEL (@werevertumorro) August 25, 2024

Como era de esperar, la publicación se hizo viral en las redes sociales, y los seguidores de las actrices no tardaron en atacar al youtuber, llenando los comentarios con recordatorios sobre su infidelidad y la supuesta deuda.

“La opinión de infieles como tú no importan”, “Le hubieran mandado uno a Fernanda Blaz de que le estabas ching**** su dinero”, “Te mandamos un carrito a ti para que dejes de estar ching****”, “Ahorita no andamos haciendo favores a infieles”, “Pues no lo veas, como si nos importara lo que tú quieres”, “Todos dicen que te retires porque no se sabe qué es lo que haces”, “Dónde se vota para sacarlo”, “Traen más ángel y gracia que tú”.

