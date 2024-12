Yahritza y su Esencia reconocen que fue un error criticar a México. “Gracias a Dios aprendimos"

Yahritza y su Esencia es un grupo de hermanos originarios de Yakima, Washington, de ascendencia mexicana, que se dedica al género regional. Tras hacer declaraciones controvertidas durante una visita a México, enfrentaron críticas negativas. Más de un año después, en un encuentro con medios, reconocieron que se equivocaron en sus comentarios.

Yahritza y su esencia reconcoe que fue un error críticar a México

En una entrevista con el periodista Ernesto Buitrón en el aeropuerto, el grupo Yahritza y su Esencia habló sobre su música, su conexión con México y una polémica que les dejó una lección valiosa. Agradecieron a su público por el apoyo y se consolidan como una de las promesas del regional mexicano, discutiendo además sus nuevos proyectos.

“Gracias a Dios aprendimos de todo lo que pasó. La gente nos sigue apoyando y pues aprendimos de eso…, obviamente sí fue algo en lo que nos equivocamos, pero ya hemos aprendido de eso y todo se arregla con el tiempo”.

Armando Martínez, el hermano mayor, admitió que sus declaraciones sobre no gustarles la comida mexicana fueron un error y que han reflexionado al respecto. Reconoció que sus comentarios fueron mal interpretados y agradeció a quienes los han perdonado.

“No fue lo que queríamos decir, no supimos cómo explicarnos y gracias a la gente que sí nos ha perdonado”, mencionó.

¿Cuál fue la polémica de Yahritza y su esencia en México?

La controversia comenzó hace más de un año cuando Yahritza y sus hermanos visitaron México y hicieron declaraciones que descontentaron al público mexicano.

“Sí me gusta (México), pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”.

Armando, el mayor, agregó: “Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington, la neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”.

Las declaraciones de la agrupación generaron críticas por considerarse una falta de respeto a la cultura mexicana, pero han recuperado parte del cariño del público al presentarse en varias ciudades con buenas recepciones. Actualmente, los hermanos se centran en su música y en crecer en el género regional mexicano, aprendiendo y conectando con su audiencia a través de la controversia.

