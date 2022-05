YosStop: Anunció que está embarazada con un emotivo video

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, anunció en redes sociales que se encuentra esperando a su primer hijo junto a su pareja, Gerardo González, con quien se comprometió hace unas semanas.

A través de un video, la youtuber compartió las sensaciones que tuvo al enterarse de su embarazo, donde afirmó sentirse asustada pues ella había dejado en claro en múltiples ocasiones que no quería tener hijos.

"Normalmente mi respuesta siempre ha sido la misma: no quiero tener hijos, hasta que hace poco que mi vida dio un giro y me abrí a la posibilidad de que algún día pudiera suceder, sin buscarlo y dejándolo a manos del destino. Hoy quiero decirte almita en mi interior que me asusté mucho cuando me enteré de tu nueva existencia y el miedo de todo lo que puede pasar", dijo en el video.

Asimismo, la creadora de contenido aprovechó para darle la bienvenida a su hijo, asegurando que se siente lista para afrontar esta nueva etapa de su vida.

"Estoy lista a vivir lo que se venga, eres una creación de un gran amor entre dos personas que ahora se multiplica y se expande, hoy alma preciosa te quiero decir, bienvenida", agregó.

