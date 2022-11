Argentina: Jorge Sampaoli ayudó a la Albiceleste y no convocó con Sevilla a sus futbolistas

Vaya ayudita. Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, dejó fuera de la última jornada de LaLiga previo al parón por el Mundial a tres jugadores argentinos que disputarán la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Albiceleste.

Se trata del Papu Gómez y de Marcos Acuña, quienes se perderán el duelo ante la Real Sociedad por decisión técnica de Sampaoli, mientras que Gonzalo Montiel de por sí, ya estaba suspendido para este partido previo al Mundial.

Papu Gómez y Huevo Acuña son indispensables en el 11 inicial de Jorge, pero al parecer esta vez se inclinó por ayudar a su país para que los jugadores lleguen descansados y no se pongan en riesgo de alguna lesión que los aleje del torneo mundialista.

Previo al encuentro, Jorge Sampaoli ya había hablado de la inconformidad de que el Mundial se haya organizado en estas fechas, pues señaló que los jugadores no se encuentran enfocados en sus clubes pensando en la selección de su país.

“Hay futbolistas cerca de la Copa del Mundo pensando en muchas cosas. La tarea es complicada y quizá la cercanía del Mundial provoca no enfocarse del todo en el momento. La FIFA decidió jugarse en un lugar donde no debía de haberse jugado en un momento en el que no debía de haberse jugado, todo por plata.

“Esto es un negocio y se deja de lado todo lo demás y las consecuencias las pagan los de abajo. Po lógica, los jugadores miran no de reojo, sino con los dos ojos el Mundial. Pero eso no es culpa de los futbolistas”.

