Lionel Messi: ¿Qué significa GOAT y por qué hoy todos llaman así a La Pulga?

Pocos son los jugadores que se echan a su equipo al hombro y logran llevarlos a la cima. Lionel Messi es respetado y admirado por miles de personas, pues no solamente es líder de la selección Albiceleste, si no de toda una nación al coronarse Campeón en el Mundial de Qatar 2022 . Messi tiene diferentes apodos, pero hay uno en especial que los seguidores lo utilizan para aclamarlo.

Lo llaman GOAT, (Greatest of all time) que en español quiere decir “el mejor de todos los tiempos”. Y es que no es un secreto que Messi es uno de los mejores futbolistas, tal es así que fue galardonado por la FIFA como el jugador del toneo en Qatar 2022.

Lionel Messi llegó a 42 campeonatos como jugador profesional, cinco con la selección Argentina, 35 con el club Barcelona y dos con su actual equipo PSG.

Lio ha demostrado que los sueños se cumplen, siempre y cuando trabajes día con día para lograrlo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MESSI O MARADONA: ¿QUIÉN ES EL MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DEL FUTBOL?