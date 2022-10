Qatar 2022: Arabia no sabe ganar y ahora empata con Albania

La Selección de Herve Renard disputó un encuentro amistoso previo a la Copa del Mundo, en este enfrentó a Albania en Abu Dabi como preparación para el encuentro contra Polonia del Grupo C.

El partido, que fue áspero de principio a fin, encontró el primer gol en los pies de Saleh Al-Shenri, esto al minuto 42 de tiempo corrido, marcador con el que se fueron al descanso los dirigidos por el francés.

El gusto le duro poco al Renard, pues apenas a los tres minutos del segundo tiempo Roshi consiguió igualar los cartones marcador con el que se terminó el juego.

Arabia no pudo volver a batir el aparato defensivo de Albania y los albaneses se preocuparon tanto por no perder el encuentro que ya no se ocuparon por ofender al cuadro árabe.

Renard solamente ha tenido una victoria en estos amistosos, ante Macedonia, perdió ante Colombia y Venezuela y empataron ante Estados Unidos, Ecuador y ahora ante Albania.

