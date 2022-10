Tata Martino sobre ausencia de Chicharito en Qatar: 'No hay ninguna cuestión personal'

Luego de años de presión mediática para que Javier Hernández regresara a la Selección Mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino puso fin a las especulaciones y dejó claro a poco más de 20 días para la Copa del Mundo que el histórico goleador no estará en Qatar.

“Hace un mes más o menos fue la última. Tuvimos tres charlas, una personal, una por teléfono y otra por zoom. No hay ninguna cuestión personal, hay una decisión que como entrenador me toca tomar y obviamente tratándose de Javier mucho más, las voces son diferente y todos aceptan, pero no es personal y el que determina soy yo”, dijo tajante Gerardo Martino en charla con RECORD.

En esa misma línea, el ‘Tata’ sabe que habrá un sector de la afición y de los medios que no esté conforme con la lista final que revelará en Girona, sin embargo, rechazó que se sienta como el enemigo íntimo.

“¿Por qué se creo al América?, Porque había un bueno que era Chivas y había que crear un malo, son como las telenovelas y eso es una cultura y no se puede modificar. Si hay algo que no tengo es ser villano, pero no es algo relevante“, explicó entre risas.

A pesar de ello, Martino señaló que presta atención a las críticas y elige de cuáles puede recular.

“Nunca diría que las críticas las desconozco, porque realmente hay críticas que me interesan y me parecen valiosas, si digo que son la mayoría estaría mintiendo, pero sí creo que hay críticas que se pueden atender. Hay críticas que a lo mejor a uno le hacen pensar o replantearse algunas cuestiones”, apuntó.

