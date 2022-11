Qatar 2022: Arabia Saudita, con lesionados previo a su debut vs Argentina

Bajas para enfrentar a Argentina. El martes, Arabia Saudita debutará ante Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero los sauditas enfrentas dos bajas, la de Sharahili que tiene una lesión muscular y puede perderse el Mundial.

Mientras que Tambakti tiene una lesión menor y ya pudo entrenar, aunque lo hizo a un trabajo específico y se prevé que no esté para enfrentar a Lionel Messi y la Albiceleste en la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la justa, por lo que el entrenador Hervé Renard tendrá que ocupar a otros futbolistas.

JUGAMOS ONCE CONTRA ONCE

Asimismo, Ali Al Bulayhi expresó sin titubear que será Arabia Saudita vs Argentina, once jugadores contra once y no solo los árabes ante Lionel Messi. “Vamos a jugar contra otra selección, no frente un jugador. Somos 11 contra 11”.

Finalmente, Muhammad Al Burayk sentenció que será una gran motivación: “Un Mundial es una gran motivación. Algunos jugadores del equipo ya tienen experiencia, pero para otros es una novedad, pero también aliciente”.

