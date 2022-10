Sampaoli no ve que Tecatito Corona pueda ir al Mundial y dice cuándo volverá a entrenar

Esta semana Jorge Sampaoli habló sobre el futuro inmediato de Jesús "Tecatito" Corona, dando pocas esperanzas de que el extremo mexicano que milita en el futbol Español pueda llegar a tiempo para jugar la Copa del Mundo con México.

El técnico argentino dio Conferencia de Prensa tras el juego de su equipo ante el Copenhague, en el que salieron con la victoria tras vencer 3-0 y asegurar su lugar en la siguiente fase de la UEFA Champions League, durante la misma aseguró que Corona no llega al Mundial.

Jorge Sampaoli confirma que es muy difícil que Tecatito llegue al Mundial de #Qatar2022 pic.twitter.com/swVRenXxmy — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) October 27, 2022

“Tecatito va progresando día a día, su fecha de alta para que vuelva a entrenar progresivamente con el grupo es el 1 o 2 de diciembre, así que no veo por el informe médico que él pueda tener esa posibilidad, yo me manejo mucho con lo me dicen los médicos y la evolución de él es buena, pero tuvo una lesión muy grave y adelantarla sería riesgoso, sé también que al jugador también le gustaría estar en el Mundial con su selección y que al grupo de jugadores mexicanos también les gustaría que el este, sinceramente no lo puedo ayudar, si lo pudiera ayudar lo ayudaría, pero acá es responsabilidad del médico que va a determinar si él puede o no”, aseguró Sampaoli.

Corona salió lesionado el pasado 19 de agosto en una práctica cuando el Sevilla todavía era dirigido por Julen Lopetegui, en su momento se manejó que Corona podría estar para el tercer encuentro de la Copa del Mundo, pero Sampaoli ha terminado con esa posibilidad.

Por parte de la Selección Nacional solo se sabe que Martino pretende esperar a Corona hasta el último momento, 16 de noviembre, en caso de que haya una mínima posibilidad de que pueda jugar viajará a Doha con el conjunto Tricolor, de no ser así regresará a España.

