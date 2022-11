Hansi Flick tras la derrota de Alemania en Qatar 2022: 'Es una brutal decepción'

Hans Flick, entrenador de la Selección de Alemania sabe que ahora se jugarán la vida en el Mundial el próximo domingo ante España pues una nueva derrota los eliminará de Qatar 2022, razón por la cual calificaron el tropiezo con Japón como una "brutal decepción".

"Claramente nuestra derrota es una brutal decepción. Tomamos la ventaja tomamos una ventaja de 1-0, justamente, pero luego perdimos muchas ocasiones de gol. Y hay que reconocerlo, Japón claramente nos superó en términos de eficiencia”, reconoció el estratega alemán.

Antes de abandonar el Estadio Internacional Khalifa, el timonel teutón admitió que el regreso a su hotel de concentración sería un momento duro ya que evidentemente el ambiente no es mejor.

"Los errores individuales que cometimos simplemente no deben suceder. Tenemos que trabajar mucho con los jugadores ahora. Sabemos que el regreso a casa no será agradable porque ahora todos tienen esta derrota en la cabeza y están molestos porque no ganamos el juego hoy", comentó Hansi Flick.

