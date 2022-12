Joshua Kimmich tras eliminación del Mundial: “He fracasado, tengo miedo de caer en un agujero”

La selección de Alemania se aferró para tener una buena participación en el Mundial de Qatar 2022, pero volvieron a fracasar en el intento. La Mannschaft fue eliminada por segunda ocasión consecutiva de una Copa del Mundo.

El zaguero del Bayern Munich Joshua Kimmich ​aseguró que fue el peor día de su carrera: “llegué en 2016 a la selección de Alemania y, desde entonces, hemos caído dos veces en Grupos. No he podido ayudar a mi equipo. He fracasado. Ahora volvemos a casa y tengo miedo de caer en un agujero”, comentó tras el juego ante Costa Rica.

“Me temo que la eliminación se asociará con mi nombre. Estos fracasos están conectados a mi persona”, agregó el jugador.

Ha sido un golpe muy duro para los jugadores alemanes y afición, uno de los más dolidos ante esta situación fue Kimmich, quien disputó los tres partidos de Fase de Grupos como titular. A pesar de haber ganado ante Costa Rica 4-2 no les alcanzó para clasificar.

