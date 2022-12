Marruecos vs Portugal: Hora y dónde ver EN VIVO Cuartos de Final Qatar 2022

En 2006, Cristiano Ronaldo ya era una figura en desarrollo, pero Portugal aún era dominada por nombres como Luis Figo, Deco, Maniche, Ricardo Carvalho y Nuno Gomes. Tras perder la Eurocopa en casa, el equipo de Luiz Felipe Scolari firmó su mejor participación en un Mundial, con el cuarto lugar en Alemania, tras 40 años.

Ahora, a 18 años de distancia, ésta es la Selección del Comandante, quien ya va de salida, pero que mantiene intacta la esperanza de regresar a una Semifinal de la Copa del Mundo, luego de varios fracasos en el camino.

Pero el ambiente no es el mejor en este momento. El combinado lusitano se dejó rodear de un aura de tensión luego de que Fernando Santos, técnico del equipo, mandara a su máxima estrella a la banca, situación que provocó una molestia evidente.

Ante ello, durante los últimos días se dijo que CR7 estaba dispuesto a abandonar la concentración, algo que el mismo entrenador desmintió de cara al choque de hoy ante Marruecos, en los Cuartos de Final.

"Él nunca me dijo que iba abandonar la concentración de Portugal. No me lo dijo. Hay que ver cómo es su actitud. Celebró los goles con sus compañeros, dio las gracias a los aficionados", comentó Santos.

"Cuando un jugador es capitán de nuestra Selección y empieza en el banquillo, es normal que no esté feliz. Cuando le dije que no iba a jugar de titular me preguntó si era buena idea. Claro que no estaba feliz. Pero aseguro que nunca quiso dejar la concentración", añadió, insistiendo que la molestia quedó atrás y el goleador está al cien con el equipo, pese a no saber si iniciará hoy contra los marroquíes.

Marruecos vs Portugal Día Sábado 10 de diciembre de 2022 Hora 9:00 (Hora Centro de México) Estadio Al Thumama Transmisión SKY SPORTS

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARGENTINA: ¿A QUIÉN LE DIJO MESSI, DURANTE UNA ENTREVISTA?: '¿QUÉ MIRAS BOBO?'