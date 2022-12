Bélgica: Roberto Martínez deja de ser el DT tras quedar eliminado de Qatar 2022

Después de la eliminación de Bélgica en la fase de grupos de Qatar 2022, Roberto Martínez señaló en conferencia de prensa que ya no será el entrenador de la selección belga después de seis años, donde obtuvo un tercer lugar en el Mundial de Rusia 2018.

Los 'Diablos Rojos' se despidieron de la Copa del Mundo después de finalizar en la tercera posición del Grupo F con cuatro puntos. Ante está situación su estratega comentó lo siguiente: “Ganar partidos en un Mundial no siempre es fácil. Ganamos el primero sin ser nosotros mismos, el segundo partido fue una merecida derrota, no nos sentimos preparados y hoy hemos creado muchas ocasiones".

Después de este partido, Martínez confirmó que este fue su último compromiso al mando del equipo. "Fue mi último partido con esta selección, es algo muy emocional" dijo el estratega con la voz entrecortada. Esta decisión fue corroborada minutos después por la Royal Belgian Football Association, donde se puntualizó que está desicion ya había sido tomada desde antes de que arrancara la actual Copa del Mundo.

A pesar de esta eliminación prematura de Bélgica, el director técnico español dejó claro que su equipo se va con la frente en alto: "No hay arrepentimiento, podemos irnos a casa con la frente en alto. ¿Que esto no es suficiente? Eso es obvio. Queríamos quedarnos en el torneo hasta el final. Queríamos sobrevivir a la fase de grupos, pero eso se aplica a todos los países”.

Finalmente el estratega español puntualizó que este no es el final de la generación dorada, ya que tienen muy buenos jóvenes atrás y ellos dejarán un legado para la próxima generación: “Este no es el final de una generación dorada. Hay tipos como Tielemans, Onana, Doku. La generación dorada trae la próxima generación. Y no se trata solo de los nombres en el campo. El legado de esa generación puede tomar muchas formas. Depende de los jugadores jóvenes continuar en esta línea”.

