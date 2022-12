Qatar 2022: Marruecos festejó con bandera de Palestina

Tras su pase a Cuartos de Final del Mundial Qatar 2022, Marruecos festejó con una bandera de Palestina al finalizar el partido ante España donde ganaron por una cardiaca tanda de penales.

Esta acción acaparó los reflectores del mundo, además de que varios jugadores marroquíes posaron con el símbolo del territorio asiático enviando así un mensaje de apoyo.

El periodista argentino, Alejandro Wall dijo que varios hinchas de marruecos hicieron cánticos en el mercado de Doha, Souq Waqif donde decían: “No dejaremos que te pase nada, oh Gaza, aunque estés lejos, oh Rafah, oh Ramallah. El mundo árabe está enfermo”.

GRAN GESTO Los jugadores y la afición de Marruecos han enviado mensajes de apoyo a Palestina durante todo el Mundial. Hoy en la celebración de avance a Cuartos de Final posaron con la bandera de dicho país.https://t.co/sJBwUCVFCB pic.twitter.com/f4N9k72P7b — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 6, 2022

Cabe mencionar que el jugador Jawad El Yamiq, ya había portado una bandera de Palestina tras clasificar a los Octavos de Final de la justa mundialista.

Watch: Palestinian football fans in Gaza celebrate Morocco's victory over Spain at #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QjxXDkFsFM — Quds News Network (@QudsNen) December 6, 2022

