Roberto Martínez sobre Bélgica: 'No hemos jugado a nuestro nivel pero estamos con vida'

El director técnico de Bélgica, Roberto Martínez, aseguró consideró que han jugado debajo de su nivel y agradeció tener una segunda oportunidad de aspirar a Octavos de Final en Qatar 2022.

En conferencia de prensa, el estratega también habló sobre el encuentro que tendrán frente a Croacia.

“Siendo muy sincero, no es un momento para que un entrenador piense en sí mismo. Yo le doy un carácter natural. Hemos perdido un partido del Mundial y las consecuencias tienen que ser negativas, pero llevo 17 años en esta profesión y sé exactamente lo que pasa en un vestuario. Hay momentos que nos hacen más fuertes. Nos hemos dado una segunda oportunidad porque no es normal que sin jugar a tu nivel en los dos primeros partidos del mundial, estemos aún con vida. No siempre hemos estado en Mundiales y yo lo afronto con unas ganas muy grandes y vemos el partido frente a Croacia como una oportunidad de disfrutar”, sentenció Martínez.

Finalmente, Roberto aclaró y desmintió algunos temas sobre rumores de problemas entre jugadores y cuerpo técnico tras perder contra Marruecos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: ÉPICO TROLLEO DE DOS AFICIONADOS MEXICANOS A UN PERIODISTA ARGENTINO