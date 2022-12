Diego Alonso tras quedar fuera de Qatar 2022 con Uruguay: "Dimos todo"

Después de que Uruguay quedó eliminado en la Fase de Grupos de Qatar 2022, Diego Alonso señaló que su equipo hizo todo lo posible para continuar en la competencia, por lo que no tiene nada que reprocharle a sus jugadores.

"Yo creo que muestra de lo que se vio en la cancha no tengo porque dar una opinión, es clarísimo lo que pasó. Dimos todo lo que teníamos que dar, el equipo hizo todo para avanzar a la siguiente fase, desde lo futbolístico, desde lo anímico, desde el juego, desde los goles, de las situaciones creadas e incluso las que nos quitaron", señaló Alonso.

El director técnico de la selección uruguaya lamentó no haber podido sumar antes en la Copa del Mundo, e incluso arremetió contra el penal que les marcaron ante Portugal: "No haber hecho un gol o conseguido un punto en los partidos anteriores. Igualmente la FIFA nos dijo que el penal que nos marcaron contra Portugal no era penal, ahí hay de lo que pasó, pero poner escudos en estos momentos no sirve de nada. Volvimos a ser el equipo de las Eliminatorias. No tengo nada que reprocharle a los futbolistas, demostraron que merecían clasificar”.

Finalmente, el estratega resaltó que quedaron fuera por la victoria de Corea: "Uno nunca tiene que depender de nadie, pero con el 2-0 dependíamos de un resultado y sorpresivamente veo que Corea le gana 2-1 a Portugal en un mundial, cuando hacía como 20 años que no le ganaba. Pero bueno, todo esto es futbol".

