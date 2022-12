ghana-vs-uruguay-mundial-qatar-2022-en-vivo-fase-de-grupos

Este viernes Uruguay enfrenta a Ghana en el duelo correspondiente al Grupo H de la Copa del Mundo de Qatar, y Luis Suárez recordó de la mano que cometió ante el mismo rival en Sudáfrica 2010 y que los africanos terminaron errando.

"No debo pedir perdón por aquello. El jugador de Ghana (Asamoah Gyan) fue el que erró el penalti tras mi mano. Si hubiera hecho una entrada, con roja, o hubiera lesionado a un jugador, quizá hubiera pedido perdón, pero no por la mano. No fue mi fallo. No fue mi responsabilidad tirar el penalti", dijo.

