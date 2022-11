Qatar 2022: Cristiano Ronaldo lanza dardo a Lionel Messi: "Quiero darle jaque mate"

Cristiano Ronaldo manifestó su deseo por enfrentar a Lionel Messi y ganar el Mundial de Qatar 2022: "Quiero ser yo quien le dé jaque mate", mencionó, haciendo referencia a un anuncio publicitario en el que participaron ambas estrellas del futbol.

El jugador del Manchester United habló en conferencia de prensa previo al debut de Portugal contra Ghana, juego que se realizará en el Estadio 974.

"Será mi quinto Mundial, estoy concentrado y con mucha confianza en que me irá bien. Estamos haciendo jaque mate en la vida, no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi. A ver . Sería lindo. Ya que pasó en un juego de ajedrez, en el futbol sería más", comentó.



Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fueron las estrellas de una campaña publicitaria de la lujosa marca Louis Vuitton. Los aficionados enloquecieron al ver que el portugués y el argentino subieron a sus redes sociales una imagen en la que se les ve jugando una partida de ajedrez.

Cabe señalar que en realidad no estuvieron frente a frente, les tomaron las fotografías por separado y los juntaron con la magia de la edición.

El lusitano desea levantar el trofeo dorado, pero no se presiona de más: "Si con 37 años y 8 meses todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado... Las opiniones de la gente las respeto. Quiero hacer un gran Mundial por mi familia, por mis fans. Quiero ganar, pero si no lo consigo estaré feliz por lo hecho", agregó.

Los amantes del futbol desean que Argentina o Porgugal ganen el Mundial de Qatar 2022, pues Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son dos de los mejores jugadores de la historia, quienes protagonizaron una gran rivalidad en España, jugando con el Barcelona y el Real Madrid, respectivamente.

