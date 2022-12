DT de Croacia le pasa la presión a Brasil: 'Es la selección más fuerte y mejor del torneo, son favoritos'

Luego de que Croacia sufriera para vencer a Japón para avanzar a los Cuartos de Final de Qatar 2022, Zlatko Dalić ya piensa en el duelo ante Brasil, en donde a pesar de que los europeos llegan como los actuales Subcampeones del Mundo, el estratega croata ve muy favorito a Brasil para llevarse la eliminatoria.

"Brasil es la selección más fuerte y mejor del torneo. Cuando miras a los jugadores, da miedo. Tenemos una gran prueba por delante, un equipo que compite y tiene tantos buenos jugadores y necesitaremos empezar bien el partido.

No tenemos nada que temer, tenemos que entrar con mucha fe al partido y buscar una oportunidad. Queremos disfrutar, jugamos contra Brasil en el Mundial. Por supuesto, no nos rendiremos, intentaremos descansar y prepararnos, dar lo mejor de nosotros"

"Brasil es el favorito, tienen confianza, un gran ambiente y jugadores top. Neymar ha vuelto. Pero creo que podemos hacerles frente. Jugarles de igual a igual no creo que sea inteligente y además les proporcionaría mucho espacio. Estudiaremos la situación. Las opciones no son de un cincuenta por ciento para cada uno, pero eso no es extraño para nosotros", señaló el entrenador.

Croacia llegará con la desventaja del cansancio físico, pues además de que jugó tiempos extras ante los japoneses, Brasil llega más fresco por el hecho de cambiar a sus jugadores en el duelo ante Camerún y darle descanso a varios en la segunda parte ante Corea.

