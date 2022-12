A una semana de la eliminación de España en la Copa del Mundo Qatar 2022 a manos de Marruecos, Luis Enrique ya se encuentra en tierras ibéricas y fiel a su costumbre se confesó vía streaming con el influencer más importante de la ‘Madre Patria’, Ibai Llanos.

Ya sin ser entrenador de la ‘Furia Roja’, el estratega confesó que, aunque no le sorprendió que no continuara en España, si pensó que él era el que iba a tomar la decisión, puesto que le habían ofrecido renovar tras culminar la Eurocopa en donde llegó a Semifinales.

"Yo dije que lo mejor era acabar el Mundial, me dijeron después de la Eurocopa que podía renovar y yo les dije que no, que cuando acabase el Mundial. Creo que tiene más sentido, te renuevan antes de una gran competición como refuerzo... pero si sale mal te van a tener que indemnizar. A

Aquí simplemente me dicen que no voy a renovar y se acaba el contrato. Yo pensaba que iba a tener que tomar una decisión, pero no ha hecho ni falta. Es la primera vez que alguien no renueva mi contrato. Yo prefiero que sea así, si ya no hay confianza y el pensamiento de que no eres la persona adecuada pues encantado de seguir adelante", señaló Luis Enrique explicando su salida.

Aunque ahora Luis de la Fuente es el entrenador, Luis Enrique no descarta volver a dirigir a España, pero advierte que se debe sentir querido.

"Sólo puedo hablar cosas positivas de la Federación y de la gente que me fichó. ¿Volvería a la selección? Claro que volvería, pero espero que ahora De la Fuente consiga los títulos que se merece. Ahora hay final de Nations League, seguro que me agradece que puede jugar una final de Nations League", señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDUARDO SALVIO: "MESSI ES EL MEJOR FUTBOLISTA DE LA HISTORIA"