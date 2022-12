Dembélé sobre Messi: 'Me hizo amar al Barça, merece un Mundial'

Se rindió ante el 10. Este domingo Argentina y Francia se enfrentarán en la Gran Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, y previo al momento más esperado de la competición, Ousmane Dembélé llenó de elogios a Lionel Messi.

El Mosquito, señaló que fue el argentino quien le hizo amar al Barcelona, pues compartieron banquillo por más de tres años en el equipo culé. Además, el delantero galo señaló que Messi se merece ganar el Mundial, el trofeo que le hace falta en su palmarés.

“Compartí con él cuatro hermosos años en el Barcelona. Es un jugador excepcional y siempre he dicho que fue él quien me hizo amar el Barça junta a Iniesta. Estoy muy contento de haberle tenido como compañero. Vamos a hacer todo lo posible para que toque el menor número posible de balones y que no sea decisivo. Merece un Mundial, el trofeo que le falta. Francia también lo merece”, destacó Dembélé en conferencia de prensa.

Será este domingo 18 de diciembre cuando Argentina y Francia se enfrenten en el Estadio Lusail con la intención de alzar lo que sería su tercer mundial para cualquiera de las dos selecciones.

