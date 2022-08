Qatar 2022: Organizadores harán en evento que marque los 100 días para que inicie el Mundial

Este 13 de agosto iniciará la cuenta regresiva de los 100 días para que inicie la Copa del Mundo de Qatar 2022, y es por eso que los organizadores del evento lanzarán una serie de actividades para que los fanáticos ganen una entrada al partido inaugural entre Qatar y Ecuador en el estadio Al Bayt.

Será del 11 al 13 de agosto con sedes en Doha Festival City, Place Vendome y Mall of Qatar que se realicen diversas actividades de futbol, obsequios especiales, juegos electrónicos, eventos comunitarios e invitados famosos.

Los aficionados podrán ganar su entrada al partido inaugural del Mundial de Qatar 2022 en una serie de actividades para poner a prueba sus habilidades futbolistas, las entradas se otorgarán al máximo goleador de cada día.

Khalid Al Mawlawi, director general de mercadotecnia de Qatar 2022 mandó un mensaje a la afición, pues la emoción por el torneo internacional más importante de futbol está cerca y este evento puede servir como prueba de lo que se manejará en la Copa del Mundo.

“La emoción está creciendo en todo el país mientras esperamos ansiosamente el gran comienzo el 21 de nombre. Estas actividades ofrecerán una muestra del torneo a medida que nos acercamos a una edición histórica de la Copa Mundial de la FIFA, la primera que se celebrará en Oriente Medio y el mundo árabe. Alentamos a todos a asistir a estos eventos para probar el ambiente, disfrutar de las actividades y tener la oportunidad de ganar boletos para la Copa Mundial de la FIFA”.

El 13 de agosto un gran evento en Mall of Qatar podrá fin a las celebraciones que marcarán los 100 días para que inicie el Mundial: 100 Days To Go Finale

SEDES DONDE SE HARÁN LAS ACTIVIDADES PARA MARCAR LOS 100 DÍAS DE QATAR 2022

Doha Festival City: Del 11 al 13 de agosto (de 13:00 a 22:00 horas)

Place Vendome: Del 11 al 13 de agosto (de 12:00 a 22:00 horas)

Mall of Qatar: 12 y 13 de agosto (de 12:00 horas a 22:00 horas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: PHILIPP LAHAM, HISTÓRICO ALEMÁN, NO ASISTIRÁ A LA COPA DEL MUNDO