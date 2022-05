Qatar 2022: Presidente de Costa Rica planea dar asueto el día del Repechaje ante Nueva Zelanda

Sólo quedan tres boletos disponibles para la próxima Copa del Mundo Qatar 2022; uno saldrá de la UEFA entre Gales, Escocia y Ucrania, otro del Repechaje entre el ganador de la AFC entre Australia y Emiratos Árabes Unidos ante Perú.

Mientras que el último boleto se definirá entre el representante de Concacaf, Costa Rica y el de Oceanía, Nueva Zelada; y es precisamente respecto a este partido que el Presidente de la nación centroamericana, planea un día de asueto en todo su país el día del partido.

"No lo he decidido, lo quiero pensar un poquito, deme un par de días", reveló Rodrigo Chaves, mandatario costarricense.

La única duda que tiene Chaves es el impacto económico que tendría detener la producción laboral en todo el país el 14 junio, día del encuentro entre ticos y neozelandeses.

"No sé cuál es el impacto económico que tiene el deporte en Costa Rica en esa dimensión. No vamos a ganar mucho porque el partido no es aquí, no es que va a venir mucho turismo por el partido", finalizó el Presidente.

