¡A lo Bruce Wayne! Joe Burrow se compra un Batimóvil

El quarterback de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow se llevó los reflectores no únicamente por su destacada participación en la Semana 13 de la NFL, pues además adquirió un Batimóvil.

La pieza que se utilizó en la trilogía de "The Dark Night", dirigida por Christopher Nolan enamoró al público, entre ellos, Burrow, quien gastó 3 millones de dólares para adquirir el auto llamado "Tumbler".

En el show "Hard Knocks: In Season with the AFC North", Burrow le contó a sus compañeros sobre su nueva compra. "¿Les dije que compré un Batimóvil?", dijo en el programa.

Los Bengals no viven el mejor de sus momentos, ya que mantienen un récord de 4-8 y se ubican en el tercer puesto de la AFC Norte. Ahora, ante Ravens y Steelers buscarán su clasificación a Playoffs.

