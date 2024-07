Aficionado buscará completar la firma de Messi luego de dos años de intentarlo

Renato Vigo no renuncia a su anhelo de llevar en su piel la firma de Lionel Messi. Su primer intento ocurrió en 2022 durante un amistoso entre Argentina y Jamaica.

En ese partido, celebrado en la Red Bull Arena de Nueva York, Renato sorprendió al astro argentino al invadir el campo. Messi apenas logró escribir la “L” de su firma antes de que dos miembros de seguridad derribaran a Renato.

La noche del 27 de septiembre de 2022 fue complicada para este aficionado peruano, pero eso no le hizo desistir de su sueño de llevar la firma del ahora campeón del mundo con la Albiceleste.

“A Messi lo sigo desde pequeño. En aquel juego, estaba por los 80 minutos, y estaba en las gradas pensando si iba a hacerlo o no (saltarse), porque había mucha seguridad, y se me estaba acabando el tiempo. Le dije a mi amigo: ‘mira, que me firme nada más, voy a bajar’. Iba bajando y hablando con la gente, llegué hasta abajo, mire a mi amigo y en ese lapso metió gol Messi. Yo quería bajar para festejar con ellos, pero preferí esperar”, dijo Renato en una entrevista con Fox Sports.

Después de que Messi anotara y realizara su icónico festejo mirando al cielo y apuntando con sus brazos en homenaje a su abuela, Renato supo que era el momento de ejecutar su plan. “Salté y me fui ahí, con él. No sabía qué hacer, yo quería que me dejara una marca de por vida (que me firmara la espalda). No me dijo nada, él estaba sorprendido porque salí de la nada. Le enseñé el marcador y me firmó. Me alcanzó a hacer la ‘L’ y ahí me tumbaron los de seguridad y me llevaron. Me metieron a un cuarto, me pidieron mi información y me citaron a la corte dos semanas después. Al final lo calificaron como un delito menor y me multaron con 300 dólares, pero valió la pena”, relató Renato, todavía emocionado.

Dos años después, nuevamente en New Jersey, Renato espera fuera del hotel de la Selección Argentina con la esperanza de que Messi complete su firma.

Está indeciso sobre asistir al duelo de semifinales de la Copa América entre la Albiceleste y Canadá, pero si no es posible ahora, lo intentará una vez más en Miami, donde Argentina podría disputar una hipotética final ante Colombia o Uruguay. “Me gustaría que me termine la firma y darle un abrazo. Me gustaría ir a la final, yo sé que van a llegar. Cada vez que veo ese video me pone muy emocional”, concluyó Renato.

