Aficionado de Cruz Azul sería el culpable de la eliminación de los Bills de Buffalo

A los Bills de Buffalo no los eliminó Ja´Marr Chase, tampoco los echó Joe Burrow y la culpa de todo no la tiene Josh Allen, a 24 horas de la eliminación de la Bills Mafia ya se sabe quien tuvo la culpa de que Buffalo no llegará al juego de campeonato de la Conferencia Americana.

En redes sociales circula un video de un aficionado ataviado con los colores de Buffalo, chamarra, gorro y bufanda para el frio de la ciudad de Nueva York, pero, debajo del uniforme, la playera de la Máquina Celeste de Cruz Azul, demostrando una vez más que no importa haber roto la maldición de 23 años, este equipo sigue estando salado.

Los Bills nunca estuvieron al frente del marcador, en algunos lapsos del partido pareciera que no querían jugar y los Bengals se terminaron llevando el partido por 17 puntos de diferencia, tres series ofensivas, ósea que tampoco es culpa del señor que se le ocurrió usar su jersey de la Máquina.

Cincinnati volverá a la Final de la Conferencia Americana para enfrentarse, nuevamente, a los Kansas City Chiefs, esperando volver a dejar en el terreno a los comandados por Patrick Mahomes y volver al Superbowl un año más tarde de haberlo perdido.

