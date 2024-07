Aficionados de Colorado Rapids muestra tifo de South Park en partido de la MLS

La última jornada de la MLS dejó grandes momentos, no solo dentro de la cancha sino también fuera de ella, pues los aficionados del Colorado Rapids mostraron un peculiar tifo de un personaje de la serie animada South Park.

Durante el duelo contra Real Salt Lake, la afición de los Colorado Rapids mostró una manta gigante donde se podía ver a Randy Marsh, personaje de South Park y con el mensaje ‘I Didn’t hear no bell’, que en español significa ‘Yo no escuche la campana’ haciendo referencia a que el combate aún no había terminado.

Esa imagen con ese mensaje es un fragmento de un capitulo de ‘South Park’, pero que desde hace años se ha convertido en un popular meme que circula por las redes sociales y que los aficionados estadounidenses ahora llevaron a las gradas.

Cabe señalar que la serie de South Park está ambientada y desarrollada en una ciudad de montaña del estado de Colorado, es por eso que la afición del equipo adoptó al personaje como un fan más, pues ambos son de la misma región.

También hay que resaltar que la rivalidad entre el Colorado Rapids y Real Salt Lake es bastante grande y es considerado el clásico de ambos equipos y en la MLS es llamado el ‘Clásico de las montañas rocosas’

