¡Ah caray! Carlo Ancelotti revela que Jude Bellingham no le contesta la llamada

El Real Madrid sigue afinando detalles de cara al último enfrentamiento de pretemporada en Estados Unidos con algunos jugadores jóvenes.

Carlo Ancelotti fue cuestionado sobre la comunicación con los jugadores que siguen en vacaciones, a lo que el estratega afirmó que sí sigue estando en contacto.

Sin embargo, no dudo en mencionar lo que pasó con uno de sus jugadores: “Ayer me enfadé con Bellingham, porqué le he llamado y no me ha contestado, le he dicho a Vinícius llámalo tú e inmediatamente lo ha contestado”.

El inglés es uno de los siete jugadores que aún no reportan con equipo español, pero ya estarán disponibles para el juego por la Supercopa de Europa ante Atalanta.

Este martes el conjunto blanco se enfrentará en el tercer y último duelo ante el Chelsea en el Bank of America Stadium.

Ante Chelsea busca registrar su primera victoria en esta gira por Norteamérica, donde todo apunta que el estratega italiano echará mano de Vinícius Junior y Rodrygo de entrada.

