Alexa Moreno ha pensado en dejar las gimnasia en dos ocasiones

Alexa Moreno, gimnasta mexicana, admitió que pensó en dos ocasiones en retirarse del deporte, meses antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde fue cuarto lugar en salto de caballo.

Los pensamientos de retirarse del mundo de la gimnasia se originó tras el acoso digital que sufrió en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

La atleta de 28 años contó que en el año 2022 no le veía futuro a lo que estaba haciendo, “yo quería ir a Juegos Olímpicos a competir, no a participar, en el nivel de estar peleando por algo y en ese momento me había ido muy mal y me fui a mi casa, y a los cuatro días regresé”, platicó durante la presentación de su libro 'Alexa Moreno. Singular y extraordinaria', en la Feria Internacional del Libro.

Además hizo público que tenia miedo de no lograr sus propósitos, “tengo mucho miedo al fracaso pero si no me atrevo a hacerlo nunca voy a saber qué va a pasar, tengo mucha ambición, estoy acostumbrada siempre a superarme, no me gusta dar pasos para atrás, eso es lo que no quiero que me suceda”, finalizó Alexa Moreno.

