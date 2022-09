Alexis Vega confesó que lloró con su esposa tras ser abucheado por primera vez

Alexis Vega es de los futbolistas más querido en Chivas, aunque llegó un momento que se desesperaron con él y lo abuchearon por primera vez, algo que marcó al delantero azteca.

En entrevista con el Escorpión Dorado, el canterano de Toluca reveló que tras recibir el rechazo del público, ya no quería el balón y llegó a su casa a llorar con su esposa.

"En el partido que jugamos contra Pachuca, cuando fallé el penal, la gente me abucheó en el estadio, nunca me había pasado eso en ningún equipo. Me bloquee por completo del partido, ya no quería tocar el balón, no quería que me lo pasaran, no sé que me pasó. Llegué a mi casa y no podía dormir, tuve que llorar con mi esposa", confesó.

LA GENTE DE CHIVAS ME ABUCHEÓ DE LOCAL, NUNCA ME HABÍA PASADO, ME BLOQUEARON… Alexis Vega pic.twitter.com/ost0wEeqV2 — Los Líderes (@_los_lideres) September 21, 2022

A pesar de todo, 'Gru' se enfoca en darle alegrías a la afición del Rebaño Sagrado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIONEL MESSI: ENCENDIÓ LAS REDES AL PORTAR LUJOSA PLAYERA DE MARCA FRANCESA