Alexis Vega, actual delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, comenzó su carrera con los Diablos Rojos de Toluca, época en la que por ser canterano no ganaba cifras exorbitantes, hasta que comenzó a ganarse un lugar en el primer equipo.

Vega, quien actualmente se encuentra en recuperación tras lesionarse en la Liga MX, estuvo en un pódcast en Guadalajara, Jalisco, donde contó que fue lo que hizo y como llegó a ganar un millón de pesos mientras jugaba en el equipo mexiquense.

“Cuando nos dan descanso tenía tres quincenas y me iba a comprar algo, tengo 15 mil pesos, me voy a comprar playeras y unos pantalones, llego al cajero, meto la tarjeta y tenía como un millón 800, iba con un amigo y le digo, esta feria no es mía se equivocaron.

Que agarro y le marco a la contadora, la verdad me depositaron un dinero que no era, yo creo que se equivocaron, no Alexis esas son todas tus primas por los partidos ganado, mande a traer a mis papás y a mis hermanos, les compre ropa y les di dinero cuando se fueron para que ellos tuvieran, me iba a comprar un Ibiza y pues no, me fui a la BM y me compre un BMW, mi primer carro”, comentó

Hoy, Alexis Vega espera poder recuperarse de su lesión y regresar lo más pronto posible a la actividad con las Chivas y buscar la décimo tercer con el Rebaño.

