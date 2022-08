All-Star Game: ¿Quién es el niño que sorprendió con su forma de interpretar el Himno Nacional?

El Juego de Estrellas entre la Liga MX y la Major League Soccer comenzó de la mejor manera, y es que antes de arrancar el encuentro, un niño interpretó el Himno Nacional Mexicano que dejó sorprendidos a todos los asistentes debido a la manera en la que lo hizo.

Se trata de Mateo López, quien a sus siete años es considerado por los Récords Guinness como el cantante de mariachi más joven del mundo. Y es que desde su corta edad demostró su amor por el género, pues a sus dos años sentía el ritmo de las canciones y posteriormente se memorizó las mismas.

Su talento lo ha llevado lejos, y es que recientemente se presentó en un evento de los Récords Guinness en Italia, y a pesar de que tener solamente siete años, admitió en una entrevista con la revista People, que no sintió nervios por hacerlo. "No me dan nervios. Se siente natural, amo la música de mariachi porque representa a México", declaró.

PARA PONERSE DE PIE Un niño entonó el himno nacional y lo hizo perfecto, al final grita: "¡Viva México!" ¡Hasta se enchina la piel! @Carlos_Ponz pic.twitter.com/8xmfXk6MHO — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 11, 2022

A pesar de solo ser un niño, Mateo ya dejó en claro cuáles son sus metas. "Quiero ser el mejor cantante del mundo", declaró al medio. Y es que actualmente ya interpreta dos canciones: "Mamá" y "México lindo y querido".

