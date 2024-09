Álvaro Morales 'amenazó' a aficionado de Chivas en Futbol Picante

Este jueves, la transmisión de Futbol Picante generó más polémica de la acostumbrada cuando, durante un enlace en vivo con Jesús Bernal a las afueras de Verde Valle, un aficionado al rebaño le reclamó al aire a Álvaro Morales.

Para sorpresa de todos en la mesa de transmisión, el chivahermano no dudó y se acercó a Bernal para dedicarle algunas palabras a Álvaro, asegurando, entre otras cosas, que Morales es chiva de corazón y que le pagan para hablar mal de las Chivas.

"Este señor es chiva de corazón" Ojito al mensaje de un aficionado para @AlvaritoMorales pic.twitter.com/EUvfW26wUY — Futbol Picante (@futpicante) September 19, 2024

"Saludando a este señor, es Chiva de corazón, pero no lo quiere aceptar, nada más que le pagan para hablar mal, pero está bien, no importa, mientras hable de nosotros tiene que comer él, para siempre será chiva, no descansaré hasta verte la playera de Chivas", comentó el aficionado.

Ante esto, Álvaro aseguró que eso era difamación y que lo iba a demandar, claro, todo en tono de broma, mientras los demás en la mesa reían en silencio ante la confrontación del aficionado rojiblanco.

